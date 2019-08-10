ليبيا… منظمة حقوقية تصدر بيانا بشأن الدعوة لهدنة إنسانية في طرابلس

وقال البيان، اليوم السبت 10 أغسطس / آب، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تدعوا جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، بإجراء هدنة إنسانية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت اللجنة إنها تناشد كل الأطراف المنخرطة في القتال بالالتزام بالهدنة الإنسانية في أيام العيد، ووفقا لاتفاقية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن هذا الأمر يساهم في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية والمعيشية، التي يمر بها السكان المدنيين بمناطق النزاع والتوثر بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة من تردي للأوضاع الإنسانية جراء الحرب وما يترتب عليها من نزوح وتهجير .

وقالت إنه يجب على كل الأطراف أن تلتزم بوقف العمليات العسكرية بمختلف أنواعها من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحة القتال، خلال الهدنة.

كما طالبت بالسماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، وبحرية الحركة للمدنيين، والسماح للسكان المدنيين، الذين فروا من مناطق النزاع.