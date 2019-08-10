العراق يصدر أمرا فوريا بغلق منفذ حدودي مع إيران

ويقول نص البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن "موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حصلت على غلق منفذ مندلي، وتحويل كافة الموظفين إلى منفذ المنذرية".

وكشفت مصدر مسؤول في هيئة المنافذ الحدودية، عن أسباب إغلاق المنفذ الحدودي مع إيران. وقال المصدر، في تصريحات لـ"بغداد اليوم"، إن "المنفذ أغلق بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب اختلاف الإجراءات والتسمية الرسمية بين العراق وإيران".

وأضاف المصدر، أن "إيران تصر على اعتبار سومار - مندلي معبرا، فيما العراق يعتبره منفذا، لأنه لا تتوفر فيه الوسائل الرسمية التي تمثل مواصفات المعبر من فحص إلى بنى تحتية إلى نقاط تفتيش لمنع دخول المواد الممنوعة".