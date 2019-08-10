قائدة في خطوط الجوية اللبنانية تهبط بطريقة استثنائية في لندن

وبحسب المنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي فإن قائد الطائرة اللبنانية هي امرأة وتدعى رلى حطيط وقامت بإنزال الطائرة خلال الظروف السيئة والرياح القوية في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن. واستطاع الناشط اللبناني وائل القطب تصوير عملية الهبوط التي قامت بها القبطانة حطيط. ويُذكر أنّه كان ثمة عدد كبير من الطائرات التي لم تتمكّن من النجاح بالهبوط بسبب قوة وسرعة الرياح في مطار هيثرو في لندن.

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