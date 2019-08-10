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بشكل مفاجئ، بدّل الجيش السوري محور عملياته العسكرية مباغتا مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائهم في (تلال سكيك) وبلدة (سكيك) شرق مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وذلك على المقلب المقابل لعملياته عند محوري اللطامنة والهبيط غربا.
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ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن "القوات تقدمت تحت غطاء مدفعي وصاروخي مكثف باتجاه محور بلدة سكيك جنوب إدلب، وتمكنا من السيطرة على بلدة بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة".
وعن الهدف من العملية العسكرية/ أوضح المصدر: نسعى إلى محاصرة المسلحين بريف إدلب الجنوبي عبر التقدم من عدة محاور بذات التوقيت لتشتيت قوتهم وتضيق الخناق عليهم ونعمل على تقسيم المنطقة إلى قطاعات وقطع خطوط إمداد المسلحين الخلفية لتسهيل عملية تقدم القوات بريا باتجاه مواقع المسلحين في ريف حماة وإدلب.
وتشير العملية المباغته التي قام بها الجيش السوري في المنطقة وأسفرت عن تحريرهما إلى استمزاجه لتنويع الجبهات بعدما نقل ثقل عملياته العسكري بشكل مباغت من محوري (الهبيط) و(اللطامنة) غرب مدينة خان شيخون، إلى بلدة سكيك وتلالها إلى الشرق من مدينتي خان شيخون ومورك جنوب إدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري ينوع مفاجآته لمسلحي "النصرة" ويحرر تل وبلدة سكيك جنوب إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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