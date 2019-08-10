دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Broadcom تستحوذ على قطاع الأعمال من شركة الأمن والحماية سيمانتك

كشفت شركة صناعة الشرائح والمعالجات Broadcom أنها تعتزم الاستحواذ على قطاع الأعمال من شركة الأمن والحماية سيمانتك بصفقة تصل قيمتها إلى 10.7 مليار دولار وذلك لتعزيز خدماتها البرمجية الموجهة للشركات.

بعدما فشلت Broadcom في الاستحواذ على عملاقة المعالجات كوالكوم العام الماضي بسعر 117 مليار دولار، أصبحت الشركة تهتم أكثر في مجال البرمجيات وقامت بالعديد من الاستحواذات منها CA العام الماضي بسعر 18.9 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تنجز كافة إجراءات استحواذ Broadcom الجديد حتى نهاية الربع الأول من سنتها المالية 2020 وذلك لأنها بحاجة للحصول على موافقة السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.

ويقدم قطاع الأعمال من سيمانتك برامج الحماية من الفيروسات والتهديدات الأمنية التي تستخدمها الشركات والحكومات. وكان هذا القطاع قد بلغت عائداتها 661 مليون دولار وهو يفوق توقعات المحللين.

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وسبق أن كشفت المصادر أن Broadcom كانت تهتم بالاستحواذ على كامل شركة سيمانتك، إلا أن الطرفان اختلفا على السعر النهائي، لذا اكتفت بقطاع الأعمال.

وتعاني سيمانتك من منافسة شرسة في مجال الأمن والحماية ولتخفيض التكاليف سعت إلى تقليص قوتها العاملة بنحو 7% من إجمالي 11900 موظف لتوفير 100 مليون دولار.

التدوينة Broadcom تستحوذ على قطاع الأعمال من شركة الأمن والحماية سيمانتك ظهرت أولاً على عالم التقنية.