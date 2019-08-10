"الجهاد الإسلامي": استمرار جرائم إسرائيل سيفجر الأوضاع

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365



حذّرت حركة "الجهاد الإسلامي"، السبت، من انفجار الأوضاع إذا استمر العدوان والجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقالت الحركة في بيان، إن "اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، والحصار على غزة، وهدم المنازل والاقتحامات بالضفة الغربية، والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين كلها عوامل تفجير قادم للأوضاع".

وأضافت أن "الإرهاب الإسرائيلي لن يُخمد الغضب المتصاعد في نفوس شعبنا"، فيما حملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات "عدوانها وجرائمها" بحق الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك تعقيبا على إعلان الجيش الإسرائيلي، "إحباطه عملية كبرى" بعد قتل 4 فلسطينيين مسلحين فجر السبت، قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

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وقال الجيش في بيان سابق، إن "نقطة مراقبة عسكرية رصدت اقتراب الفلسطينيين الأربعة، فيما اخترق أحدهم السياج، ففتحت القوات النيران عليهم وقتلتهم".

وأوضح أن "الخلية كانت مسلحة ببنادق من طراز كلاشنيكوف وحقائب ومعدات لقطع الأسلاك من أجل اختراق السياج، وصواريخ أر بي جي، وحبوب تغذية، وتمور، وحقيبة طبية".

وأردف: "لقد تم إحباط عملية كبيرة جدا، لا نعلم إن كان هدف الخلية قوات عسكرية أم مستوطنين، لكن هذه كانت عملية كبيرة تم احباطها".

وحمّل بيان الجيش الإسرائيلي، حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة مسؤولية هذه الخلية، فيما نشر عبر "فيسبوك" صورا لجثث الفلسطينيين الأربعة، وعتاد عسكري ومعدات كانت بجانبهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.