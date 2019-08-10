وسائل إعلام: الاستخبارات السعودية وراء مقتل شقيق عبد الملك الحوثي

ونقلت قناة "الميادين"، عن مصادر يمنية، أن "الأجهزة الأمنية نجحت في توقيف 80% من أعضاء الخلية، وهم قيد التحقيق"، لافتة إلى أن "الخلية تابعة للاستخبارات السعودية وتحت إشراف قيادي مليشياوي من النظام السابق".

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وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، نعت أمس الجمعة، إبراهيم بدر الدين الحوثي، الذي قتل على يد ما أسمته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".

وأكدت الجماعة، في بيان "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي"، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة"، وذلك حسب قناة "المسيرة نت".

وأصدر "حزب الله" اللبناني، أول تعليق على اغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي، وقال في بيان، بثته قناة "المنار": "دماء الشهداء ستزيد الشعب اليمني المظلوم إصرارا على مواصلة الدفاع عن نفسه حتى تحقيق النصر".

وأشار البيان إلى أن "حزب الله" يقدم التعزية، معتبرا "سقوط القادة اليمنيين شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني، ودليل حي على إخلاص قيادته وصدق مجاهديه".