المقاتلون الانفصاليون في جنوب اليمن يتقدمون في عدن

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عدن: أحرزت قوات الانفصاليين الجنوبيين تقدمًا في عدن كبرى مدن الجنوب اليمني مع سيطرتها على معظم معسكرات القوات الموالية للحكومة اليمنية السبت، بحسب مصادر عسكرية يمنية.

وتدور اشتباكات عنيفة في عدن بين القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسلّحين من قوات "الحزام الامني"، بحسب مصدر أمني.

وأكد المصدر أن القوات تقوم حاليًا بمحاصرة القصر الرئاسي ومعسكر اللواء 39، كما سيطرت على ثلاثة معسكرات اخرى تابعة للحكومة.

وبحسب المصدر فإن بعض التشكيلات الأمنية التابعة لحكومة هادي أعلنت انضمامها من دون قتال إلى قوات الحزام الأمني. وتدور اشتباكات متقطعة في أحياء مختلفة من المدينة في خور مكسر وكريتر.

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وكانت الحكومة المعترف بها دوليًا دعت الخميس السعودية والإمارات إلى الضغط على الانفصاليين الجنوبيين لمنع أي تحركات عسكرية في المدينة.

تحظى قوات "الحزام الأمني" التي تتمتع بنفوذ في الجنوب اليمني وتقاتل الحوثيين ضمن صفوف القوات الحكومية، بدعم الإمارات العربية المتحدة، العضو الرئيس في تحالف عسكري تقوده السعودية في هذا البلد ضد الحوثيين.

وتتألّف هذه القوات أساسًا من الانفصاليين الجنوبيين الذين يرغبون في استقلال الجنوب اليمني، وينتمون الى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان الجنوب دولة مستقلة حتى الوحدة مع الشمال عام 1990. وعدن هي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.

وفي يناير 2018، شهدت عدن قتالا عنيفا بين الانفصاليين والقوات الحكومية أدت إلى مقتل 38 شخصا وأصابة اكثر من 220 آخرين بجروح.

