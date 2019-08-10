الشيخ السعودي إبراهيم الحارثي لم يمنع الأجانب من ارتياد مسجده

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بيروت: انتشر على مواقع التواصل مقطع مصوّر على أنه لخطيب مسجد في السعودية يطلب من غير السعوديين عدم ارتياد مسجده، جمع ملايين المشاهدات وعشرات آلاف المشاركات، لكن المقطع في الحقيقة مجتزأ من خطبة معاكسة النبرة تمامًا، هاجم فيها الشيخ إبراهيم الحارثي الأفكار العنصرية ومن لا يتقبلون الآخر.

بماذا نحقق؟

يظهر الشيخ السعودي إبراهيم الحارثي في المقطع وهو يتحدث إلى حضور ينصت له، ملقيا على ما يبدو خطبة الجمعة.

ويستهلّ الشيخ الحارثي الخطبة بالقول "سوف أطلب منكم طلباً وأرجو ألا تتعجبوا منه، الطلب هو: من لم يكن عربياً أو قبلياً أو سعودياً، فأرجو ألا يصلي معنا في الجُمَع المقبلة، فهذا المسجد مخصّص لأبناء العرب (..) لأبناء القبائل، للسعوديين فقط وليس لغيرهم".

حظي المقطع على هذه الصفحة وحدها بمئة وخمسين ألف مشاركة، وأكثر من سبعة ملايين و400 ألف مشاهدة، وانتشر منذ فبراير 2018 على عشرات الصفحات والحسابات حيث جمع آلاف المشاركات والمشاهدات، وأثار سيلاً من التعليقات معظمها منتقدة للشيخ، وبعضها يهاجم السعوديين عموماً.

كما انتشر المقطع على موقع يوتيوب.

ما نعرفه

تنبّه بعض المستخدمين إلى وجود عناصر مثيرة للشكّ في المقطع، باعتبار أن الشيخ الحارثي معروف بمواقفه الرافضة للتمييز بين السعوديين والوافدين إلى المملكة.

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وفي هذا المقطع من مقابلة تلفزيونية مثلاً ينتقد الحارثي عبارة "الأجانب أكلوا أموالنا". ومن المستخدمين من أشار إلى أن المقطع المنتشر على أن الشيخ يطلب فيه من الأجانب عدم ارتياد مسجده، مجتزأ من خطبة كان يتهكّم فيها تحديدا على "العنصريين الذين يستكبرون على الوافدين".

أرشد البحث في خطب الشيخ إبراهيم الحارثي المنتشرة على موقع يوتيوب إلى خطبة بعنوان "للسعوديين فقط"، بُثّت على يوتيوب في العام 2014.

تتضمن هذه الخطبة كلام الحارثي الوارد في المقطع المنتشر، وتليه تتمّته التي تعمّد ناشرو المقطع المجتزأ اقتطاعها. فبعد انتهاء المقطع نفسه من الخطبة، يسارع الحارثي إلى التوضيح قائلاً "أنا أعلم أنكم تعلمون أنني لستُ جادّاً في هذا الطلب، ولا أعنيه ولا أقصده، وأعوذ بالله أن أفكّر يوماً بمثل هذا التفكير (..) لكن يبدو أنه لم يبق عند الكثيرين إلا أن يقولوا ذلك".

ثمّ يخصّ بكلامه بعض أبناء السعودية الذين يمارسون "التعالي على الآخرين دون أن يشعروا" وهو ما "يخالف أمر الله ورسوله" و"يناقض الفطرة والإنسانيّة"، إضافة إلى كونه "تخلّفاً فكرياً وقيمياً وأخلاقياً".

الخلاصة

ألقى الشيخ ابراهيم الحارثي خطبة نشرت على يوتيوب في 2014، ينتقد فيها من يمارسون العنصريّة بحقّ الأجانب في السعودية، فيستهلها بعرض الأفكار العنصرية لينقضها لاحقا. لكن نسخة مجتزأة منه نشرت منذ فبراير 2018 على مواقع التواصل ويوتيوب، وقد اقتطع منها القسم الثاني ولم يبق سوى القسم الأول الذي يعرض فيه الشيخ الحارثي المواقف العنصرية.