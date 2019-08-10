الجيش التركي يحيد 6 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

حيّد الجيش التركي، 6 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات شمالي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان السبت عن شن غارات جوية على مواقع المنظمة الإرهابية في منطقتي "حفتانين" و"كارا" شمالي العراق.

ولفت البيان إلى أن الغارات أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين من المنظمة.

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ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.



يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.





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