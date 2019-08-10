قوات_الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من بلدة العيسوية شرقي #القدس

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم ، أربعة فلسطينيين من بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في القدس أن مواجهات اندلعت في شارع الطور في بلدة العيسوية ، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص “المطاطي” وقنابل الصوت صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شاب فلسطيني قبل أن يتم اعتقاله ، فيما تم اعتقال فلسطيني آخر، إضافة الى اعتقال فلسطينيين أخرين بالقرب من مدخل الضهرة بأول بلدة العيسوية.

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