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الخليج - واس
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم بلغ ( 2.487.160 ) حاجاً .
وأوضحت الهيئة أن عدد حجاج الخارج بلغ ( 1.855.027 ) حاجاً, فيما بلغ حجاج الداخل ( 632.133 ) حاجاً , وسيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج بكافة التفاصيل الساعة الـ 9:00 من مساء اليوم .
كانت هذه تفاصيل خبر إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى #مكة_المكرمة بلغ (2.487.160) حاجًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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