إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى #مكة_المكرمة بلغ (2.487.160) حاجًا

الخليج - واس

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم بلغ ( 2.487.160 ) حاجاً .

وأوضحت الهيئة أن عدد حجاج الخارج بلغ ( 1.855.027 ) حاجاً, فيما بلغ حجاج الداخل ( 632.133 ) حاجاً , وسيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج بكافة التفاصيل الساعة الـ 9:00 من مساء اليوم .