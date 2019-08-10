وزير الاقتصاد يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الوضع الاقتصادي في لبنان

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وقال الوزير اللبناني في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن "الكلام عن إنهيار إقتصادي وإفلاس مالي غير مرتبط بأرقام والذي تكلم عن الإفلاس المالي والانهيار لم يعطي ولا مرة أي أرقام هذا نوع من التهويل".
وأضاف:" المرحلة دقيقة إنما كل الأفرقاء السياسيين يتحملون مسؤولياتهم واجتماع قصر بعبدا، أمس الجمعة، يؤكد أننا ذاهبون إلى مرحلة جديدة، مرحلة إعادة تطوير ضبط المالية العامة أكثر وأكثر".
© AP Photo / Hussein Malla
وأكد بطيش أن "سعر النقد في لبنان ثابت ومستقر ولا أحد يفكر باللعب بسعر العملة، إنما نحن بنظام إقتصادي حر، أي تغيير صعودا أو إنخفاضا بسيطا بالعملة مثل كل العملات يعود إلى العرض والطلب، ونتمنى أن تعود الأمور إلى افضل ما كان".
ولفت بطيش إلى أن البلاد بحاجة لمشاريع استثمارية ومردود مشاريع مؤتمر "سيدر" ستكون إيجابية، لأنها تحفز البنى التحتية وتؤمن زيادة للنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام.
هذا ويعاني اقتصاد لبنان من تفاقم الدين العام الذي يقدر بأكثر من 86 مليار دولار، في ظل سعي سياسيو لبنان على تحصيل أموال مؤتمر "سيدر" بشرط إجراء إصلاحات إقتصادية، الأمر الذي دفع الدولة اللبنانية إلى أقرار موازنة تقشفية تخفض العجز المالي من 11.4% إلى 7.6%.
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