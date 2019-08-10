بالفيديو: جنبلاط يتجول في منطقة حادثة قبرشمون بعد لقاء المصالحة

وبعد انتهاء اللقاء بين الأقطاب السياسية اللبنانية قام رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، بالتجول في منطقة الحادثة في قبرشمون.
وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر جنبلاط وهو يقود سيّارته بنفسه حيث تعمد الأخير أن يسلك طريق قبرشمون.
وعن لقاء المصارحة والمصالحة، لفت رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى أن المجتمعين استنكروا حادثة البساتين التي باتت في عهدة القضاء العسكري وفي ضوء نتائج التحقيقات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب.
وشدد الحريري على أن "مجلس الوزراء سيعقد جلسة اليوم السبت الساعة 11 صباحا في قصر بعبدا والمصالحة تمت ومن الآن وصاعدا نفتح صفحة جديدة فيها كل الخير لمصلحة المواطن".
فيما لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أن "ما حصل إنجاز".
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