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القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "العربية الحدث" السعودية، اليوم السبت 10 أغسطس / آب "تم اعتراض طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على خميس مشيط".
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ "أنصار الله" إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k".
وأوضح المتحدث أن "العملية الأولى استهدفت محطة الوقود بالمطار وأصابت هدفها بدقة عالية، أما العملية الثانية فاستهدفت برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة دقيقة"، مشددا على أن العمليتين "تسببتا في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".
ولفت المتحدث إلى أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها "الحوثيون" على السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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