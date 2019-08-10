الفلسطينيون يطلقون النفير إلى القدس: العيد فى الأقصى

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أعلنت هيئات إسلامية فى فلسطين، الخميس، إغلاق مساجد مدينة القدس فى أول أيام عيد الأضحى غدا، لتكون صلاة العيد جامعة فى المسجد الأقصى، وذلك ردًّا على قرار منع المصلين من إقامة صلاة العيد، وإعلان شرطة الاحتلال الإسرائيلى أنها ستجرى «تقييمًا» للوضع فى المسجد الأقصى مع ساعات الصباح الأولى يوم العيد لتقرر بناء عليه فتح المسجد أمام اقتحامات المستوطنين اليهود.

وطالبت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس، جميع أئمة المساجد، بإعلان هذا القرار فى خطبة الجمعة أمس، وجاء فى البيان المشترك: «إن عيدنا رباط، وأهالى بيت المقدس وأكنافه سوف يقفون على قلب رجل واحد أمام أطماع قطعان المستوطنين، وستقف الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء صفًّا واحدًا ضد فرض أى تقسيم مكانى أو زمانى للمسجد الأقصى».

ودعت الهيئات جميع أهل فلسطين إلى ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس، كما أكدت جواز تأجيل ذبح الأضاحى لليوم الثانى من عيد الأضحى حتى نعمر الأقصى فى أول أيام العيد. وختم البيان: «لنكن يدًا واحدة فى وجه كل قرار ظالم».

وذكرت تقارير إسرائيلية أن الإجراءات التى أعلنت عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بمناسبة عيد الأضحى من الأحد إلى الأربعاء فى الضفة الغربية سوف تتواصل بموجب توصية ما يسمى منسق حكومة الاحتلال فى الضفة وغزة، كميل أبوركن، لكنها أشارت إلى إمكانية التغيير بحسب التطورات الأمنية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عما يسمى رئيس الإدارة المدنية للاحتلال، غسان عليان قوله: «ننوى مواصلة العمل على اتخاذ الخطوات المدنية فى الضفة، وخلال عيد الأضحى سيتم على سبيل المثال زيادة ساعات العمل فى العديد من المعابر، وإتاحة الزيارات العائلية طيلة فترة العيد، والدخول لتأدية صلوات الجمعة فى المسجد الأقصى، وكذلك سفر الكثير من الفلسطينيين عبر مطار بن جوريون الدولى». من جهته، قال رئيس فرع المعابر إليشاع حانوكايف إن «العمل سوف يتواصل على مدار الساعة فى كافة المعابر فى الضفة الغربية بعد تجهيزها، خاصة معبرى بيت لحم وقلنديا اللذين كانا يشهدان اكتظاظا عند العبور».

يأتى ذلك فى ظل أجواء أمنية متوترة بعد العثور على جندى إسرائيلى مقتولا فى الخليل، وانتقلت أصداؤه إلى الأمم المتحدة، حيث حمل المندوب الإسرائيلى الدائم لدى الأمم المتحدة دانى دانون السلطة الفلسطينية المسؤولية عن عملية قتل الجندى بسبب صرفها رواتب للأسرى وعائلاتهم.

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وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، أن إسرائيل طالبت مجلس الأمن الدولى باتخاذ إجراءات عملية لمنع السلطة الفلسطينية من صرف الرواتب للأسرى بحجة أنها تدعم الإرهاب، ردا على عملية قتل الجندى فى مجمع «جوش عتصيون» الاستيطانى. وقال المندوب الإسرائيلى: «نطالب مجلس الأمن الدولى بإدانة العمل الذى جرى فى الخليل وأدى لمقتل جندى».

وفى رسالة بعث بها إلى رئيس المنظمة الأممية، قال إن «هذا العمل نتيجة مباشرة لسياسة التشجيع على قتل اليهود التى تمارسها القيادة الفلسطينية».

ودعت رئيسة حزب «اليمين الموحد»، إيليت شاكيد، إلى العمل على وقف صرف المعاشات لمن سمتهم «الإرهابيين»، ومواصلة الإجراءات لتنظيم الوضع القانونى للتجمعات السكنية الإسرائيلية فى الضفة الغربية.

وأشارت قناة «كان» الإسرائيلية إلى أن عضو حزب «اليمين الموحد»، الوزير الإسرائيلى بتسالئيل سموتريتش، طالب بتكبيد الفلسطينيين ثمنا باهظا وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية الإسرائيلية فى الضفة الغربية. كما دعا «سموتريتش» إلى تجريد العمال الفلسطينيين من تصاريح العمل ونصب حواجز فى جميع أنحاء الضفة الغربية.

كان الجيش الإسرائيلى، أعلن أمس الأول، العثور على جثة الجندى دفير سوريك، مقتولًا طعنًا قرب مستوطنة «مجدال عوز» فى التجمع الاستيطانى «جوش عتسيون» بالضفة الغربية.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى (الأونروا) إن أكثر من 700 مدرسة تابعة لها، تضم نصف مليون طالب وطالبة، ستفتح أبوابها فى الموعد المقرر لبدء السنة الدراسية الجديدة 2020/2019 فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة والأردن ولبنان وسوريا، وذلك فى غضون أقل من شهر من اليوم.