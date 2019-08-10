موسم السودة: ٤ شاليهات تمهد لخيارات السكن وفرص الاستثمار المستقبلية في السودة

الخليج - حسن القبيسي

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام لموسم السودة، محمد النفيسة، أنه إشارة إلى ما يتم تداوله عن طرح الموسم لأسعار شاليهات وباقات موجهة لعموم الزوار بمبالغ تتراوح بين 20 ألف و 50 ألف ريال، فإن إدارة الموسم وضعت في أولوياتها الإستراتيجية تشجيع وجذب الاستثمارات في السودة، وقامت بإنشاء 4 نماذج لشاليهات بمساحة 137م للشاليه الواحد، وتم تنفيذها بمدة شهرين بأيد وكوادر وطنية صاغت عناوين الجمال في التصميم والبناء، لتكون مجهزة بخدمات فندقية تشمل باقات فريدة وعالية المستوى، وضمن هذه الباقات جولات سياحية وتنقلات جوية خاصة كنواة رئيسية تستهدف خلال فترة الموسم لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين لإطلاعهم على مكامن القوة والفرص المتاحة في السودة، ليأتي معها خيارات أخرى جديدة ومتنوعة مستقبلا تلبي كافة الاحتياجات بأسعار تغطي كافة شرائح الزوار.

مبيناً بأن إدارة الموسم حرصت خلال فترة الفعاليات على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعود على تحسين تجربة الزائر، لا سيما مع قلة الخيارات السكنية المتميزة بالسودة حاليا.

وأوضح النفيسة أن الشاليهات الحالية وباقاتها مخصصة في الوقت الراهن لفئة محدودة من المستثمرين بما يعود مستقبلاً بالنفع على جذب الاستثمارات السياحية بالمنطقة منوهاً بأنها لم تفتح للعموم بهذه الاسعار المتداولة.

يشار الى ان مبادرة انشاء الشاليهات الاربع تعكس إمكانات وفوائد تشجيع وتمكين المواهب المحلية لمواصلة تطوير المنطقة على مستوى عالمي ينافس إقليمياً ودولياً.