خادم_الحرمين يتلقى اتصالاً من ولي عهد أبوظبي لتهنئته بعيد الأضحى

صحيفة الخليج الالكترونية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الجمعة)، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حيث هنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.