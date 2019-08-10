بالفيديو... توافد الحجاج إلى عرفات  

نشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يرصد توافد أعداد غفيرة من الحجاج إلى جبل عرفات، بعدما أمضى أغلبهم ليلتهم في منى، فيما يعرف بـ"يوم التروية".

وتقوم السلطات السعودية باتخاذ تدابير أمنية وتقديم كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي تطوف في سماء الحرم بأكمله لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وجهزت سلطات الحج آلاف المخيمات في عرفات لاستقبال الحجاج مع ضمان أدوات السلامة خاصة مع توافد، العدد الهائل من الحجاج إلى عرفات.

وتقول هيئة الأرصاد السعودية، إنه من المتوقع أن تكون السماء، غائمة جزئيا، مشيرة إلى أن سحبا رعدية ممطرة تظهر في سماء الحرم مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات.

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ويمضي الحجاج وقتهم في يوم عرفات، الذي يوافق التاسع من ذي حجة، في العبادة وذكر الله والتلبية أملا في التطهر من ذنوبهم والاستجابة لدعواتهم.

وأعلن مدير الأمن العام السعودي، في وقت سابق الجمعة، إن أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى وصلوا إلى منى وأن 100 ألف حاج وصلوا عرفات، فيما تبقى حدود 800 ألف حاج مرتب تصعيدهم صباح السبت إلى صعيد عرفات مباشرة.

ومن المقرر أن يستمع الحجاج إلى خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة، الواقع في غرب مشعر عرفات، ثم يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، قبل "النفرة" بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة، التي يبيتون فيها وسيجمعون الجمرات، التي سيلقونها يوم العيد وخلال أيام التشريق، وعددها 3 أيام.