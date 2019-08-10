البرهان يلغي قرارات بالإعدام صدرت خلال فترة حكم البشير

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قرارا بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، مالك عقار، ونائبه، ياسر عمران، وآخرين.
ورحبت الحركة الشعبية برئاسة مالك عقار بقرار المجلس العسكري بالعفو العام عن قادتها، معتبرة المبادرة خطوة نحو تحقيق السلام في السودان.
يذكر أن الأحكام بالإعدام شنقا صدرت في فترة حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ضد 18 من قيادات الحركة الشعبية، بينهم رئيس الحركة مالك عقار ونائبه ياسر عرمان.
المصدر: RT
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