الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على حدود غزة

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قال ادرعي إن استطلاعات جيش الدفاع الإسرائيلي قتلت أشخاصا تم رصدهم يقتربون من السياج الأمني صباح السبت جنوب قطاع غزة، مضيفا أنهم كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة "آر بي جي".

وأشار أدرعي إلى أن أحد الأشخاص ألقى خلال الحادث قنبلة يدوية، لافتا عدم وقوع أي إصابات أو أضرار في صفوف القوات الإسرائيلية.

يذكر أن الأوضاع توترت على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق ما يعرف بـ "مسيرات العودة" الفلسطينية بدءا من احتفالات يوم الأرض في مارس/آذار 2018 وبشكل أسبوعي، والتي تطورت لمواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.