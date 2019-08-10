أمير مكة: نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين

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"الخليج 365" من مكة المكرمة: أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، أن نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين.

وقال الأمير خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مشعر منى اليوم الجمعة، وبثته قناة الإخبارية السعودية، أن عدد القوى العاملة لخدمة الحجاج بلغ أكثر من 350 ألفا من عسكريين ومدنيين.

وقال أمير مكة أن عدد الحجيج الذين وصلوا حتى الآن بلغ أكثر من 2 مليون حاج، مشيرا إلى أن لجنة الحج تجتمع بعد أسبوع واحد من انتهاء الحج لبحث السلبيات والتطوير القادم.

وقال الأمير خالد الفيصل أن مايقدمه رجال الأمن لخدمة الحجاج يدعو للفخر.

وقد وصل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية اليوم الجمعة , إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي.

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في سياق متصل أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ، أن حركة تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى منى لقضاء يوم التروية اتسمت بالانسيابية الكاملة على كافة المحاور كما كانت اعتيادية بشكل كامل على محاور الدخول إلى مكة المكرمة ، لأفتا النظر إلى أنه تم وصول أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى منى ووصول حوالي 100 ألف حاج إلى عرفات فيما يتبقى حدود 800 ألف حاج مرتب تصعيدهم يوم غداً السبت إلى صعيد عرفات مباشرة.

تصعيد الحجيج

وقال الحربي إن الحالة الأمينة بين الحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالة تعكر صفو الحجاج وأمنهم واستقراراهم ، راجيا من الله عز وجل أن ينتهي موسم الحج بدون حدوث أي حالات مزعجة وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعودة حميدة إلى أوطانهم سالمين.

وأوضح مدير الأمن العام : "نحن الآن في مراحل تنفيذ الخطط التشغيلية والتنظيمية والوقائية واليوم بدأنا في تنفيذ الخطة الأولى للتصعيد إلى منى وتصعيد جزء من الحجاج إلى عرفة مضيفا أن الخطط تنفذ وفق ما رسم لها ويتوقع أن تكون خطة التصعيد ليوم غد إلى عرفات في وقت قياسي ومتفائلين أن يكون حج هذا العام متميزا بكل المقاييس.

وقال إن الجميع في هذه البلاد المباركة يتعامل مع كل من يفد إلى المملكة بكل حب وتقدير فهو ضيف الرحمن وضيف على الدولة وضيف على أبناء البلد من رجال الأمن وغيرهم حيث يجب أن يتفرغ للعبادة ، موضحا أن من يحاول المساس بأمن الحجاج أو الوطن فسيجد التصدي بكل حزم لأن أمن الوطن والحجاج خط أحمر لا يمكن أن يسمح فيه ولا يمكن لأحد أن يساومنا فيه.