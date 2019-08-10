اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف في الجيش اليمني، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن"قوات المحور بقيادة اللواء رداد الهاشمي تمكنت من إحكام السيطرة على سلسلة مرتفعات جبال مسعود الاستراتيجية المطلة على وادي الغول وجبال العرف الواقعة على مشارف مركز مديرية كتاف شرق صعدة".
© Sputnik . Katia Tohma
وأكد "مقتل عدد من عناصر الحوثيين وجرح آخرين في العملية الخاطفة".
وأشار إلى "استمرار الاشتباكات والقصف المدفعي على مواقع الحوثيين المتحصنين في وادي الفحلوين، بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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