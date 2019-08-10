80- 85 % حجوزات فنادق الشارقة.. بعروض مميزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

طرحت فنادق إمارة الشارقة، عروضها التي تتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بغرض جذب النزلاء والضيوف والسياح، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد اعتدالاً في أسعار الغرف، ما يشجع الفنادق على رفع معدلات الإشغال، سواء في الغرف أو المرافق الفندقية مثل الشواطئ ومراكز الاستجمام والمطاعم وغيرها.

وشملت العروض تخفيضات في الأسعار، إضافة إلى ليالٍ مجانية، وتسهيلات كبيرة تجذب الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها، خاصة في الدول الخليجية خلال موسم الصيف.

أكد مديرو ومسؤولو فنادق الشارقة، أن نسب إشغال الفنادق والشقق الفندقية، تتراوح بين 80 % و85 %، وأكدوا أن التركيز الأساسي لكافة الفنادق على محاولة افتتاح أسواق جديدة، والتركيز على السياحة الداخلية البينية والخليجية، التي تشكل حصة الأسد من نسبة الإشغال الفندقية ليست على مستوى إمارة الشارقة، وإنما على مستوى الدولة.

وأوضح نجيب غوشة مدير عام فندق«راديسون بلو» الشارقة، أن السنوات القليلة الماضية شهدت تحولاً نوعياً في مجال السياحة الترفيهية، حيث تحتضن حالياً الإمارات مرافق ترفيهية عالمية ومنتجعات شاطئية، أسهمت في زيادة حصة سياحة الترفيه، ونسعى خلال هذه الفترة إلى جذب المزيد من السياح والزوار لقضاء إجازة العيد لدينا، والاستمتاع بمرافق الفندق المتنوعة والمتعددة، وتذوق أطيب الأطعمة لدينا، في ظل الأسعار التنافسية التي نطرحها والتي من شأنها أن تحقق إشغالات جيدة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف من العام الجاري.

وأضاف أن الفندق يقدم عروضاً خاصة خلال إجازة العيد وحسومات على أسعار الغرف، ونستهدف السوق المحلية والخليجية والعائلات خلال هذه المناسبة، ونحرص على طرح عروض إقامة مغرية في الغرف.

وأوضح ماجد ملحم مدير عام فندق قصر الإمارات للأجنحة الفندقية، لقد جهزنا لإجازة عيد الأضحى المبارك العديد من العروض التي تستقطب السياحة الداخلية، إلى جانب الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستقبل فنادق الشارقة والإمارات هذا الموسم، بتقديم أقوى العروض والحسومات، مع باقة إقامة مريحة مصممة للسياح ومقيمي الدولة وزوارها الباحثين عن تجربة مميزة، وتشكل مثل هذه المناسبات في الشارقة، موسماً خاصّاً، يقوم خلاله زوار الدولة والمقيمون فيها بإمضاء الوقت عبر التمتّع بالعديد من الأنشطة داخل المدينة.

وتهدف رؤية الشارقة السياحية 2021، إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة، لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021، ولتحقيق الرؤية، ستعتمد هيئة الإنماء التجاري والسياحي، بالتعاون مع الشركاء في قطاع السياحة، على أربعة محاور استراتيجية، وهي تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة في السياحة العائلية، بطرح باقات وعروض متميزة مصممة خصيصاً للعائلات، واتباع مقاربة مبتكرة في القطاع السياحي بهدف تحسين تجربة السائح بتوفير حلول مبتكرة، وتطوير وتنمية القدرات والمقومات السياحية، بالشراكة والعمل التعاوني لتوفير المرافق السياحية ذات المستوى العالمي، والترويج والتسويق الفعّال لعناصر الجذب الثقافية والتراثية التي تمتلكها الإمارة.