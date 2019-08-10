تصفية شقيق زعيم الحوثيين في صراع داخل الجماعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دولة الإمارات جهودها للحد من انتشار وباء الكوليرا في اليمن عبر دعمها السخي للقطاع الصحي سواء بتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية أو من خلال الحملات الوقائية والتوعوية، إضافة إلى توفير المياه النظيفة للسكان وخاصة للفئات الأكثر تضرراً وخاصة الأطفال.

وأسهم هذا الدعم في التخفيف من حدة الوباء في مناطق الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة وبقية محافظات اليمن وهو ما نتج عنه تقليل نسبة الاصابات. وأطلقت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» حملات علاجية ووقائية وتوعوية لمكافحة وباء الكوليرا، في عدد من مديريات الساحل الغربي اليمني.

وقال ممثل الهلال في الساحل الغربي، إن الحملات شملت تزويد المراكز الصحية بكميات من الأدوية والسوائل الوريدية والمضادات الحيوية، وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة. وأكد الدكتور رباش أحمد صالح مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الوازعية، أن الهلال الأحمر الإماراتي، وفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لكل المراكز الصحية بالمديرية، ما أسهم في إنقاذ حياة الناس، من خطر وباء الكوليرا القاتل.

ونوه إلى أن «الهلال» يواصل جهوده للقضاء على وباء الكوليرا من خلال تنفيذ المراحل الثلاث (العلاجية، والتوعية، والوقائية)، وأن هذا الجهد الكبير هو محل تقدير السلطة المحلية، وجميع أبناء مديرية الوازعية. وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، أن حملة مكافحة وباء الكوليرا ومعالجة الحالات المصابة في «الوازعية» التي استمرت على مدى 16 يوماً، تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للقطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية والتنموية والاجتماعية، في المديرية وبقية مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لليمن.(وام)