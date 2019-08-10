عودة الروح إلى «قصر الرعب» في مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تتواصل أعمال الترميم في قصر البارون إمبان بضاحية مصر الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة، ليلحق بالافتتاح الرسمي للقصر التاريخي المقرر له مطلع أكتوبر المقبل، وتحويله إلى مزار سياحي ومتنزه للزائرين.

وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار المصرية، إن أعمال الترميم تشمل التدعيم الإنشائي لأسقف القصر، وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش، مشيراً إلى أن وزارة الآثار سوف تنقل محطتي ترام من مصر القديمة، لوضعهما في حديقة القصر، بعد الانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية، إلى جانب اللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسي.

وتصل تكلفة ترميم القصر الأثري الأشهر في القاهرة والذي تدور حوله منذ عقود العديد من الحكايات المرعبة، إلى نحو 140 مليون جنيه، لإعادة القصر إلى سيرته الأولى، وإبراز ملامح عمارته الهندية، إذ يرجع تاريخ إنشائه إلى نهايات القرن التاسع عشر، وبناه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان في تلك المنطقة، تدشياً لإنشاء حي مصر الجديدة بالقاهرة.

وتبلغ مساحة «قصر البارون»، حوالي 12.5 ألف متر مربع، وصمم وفق طراز معماري فريد، بحيث لا تغيب عنه الشمس، التي تدخل جميع حجراته وردهاته، واستوحيت عمارته من معبد أنكور وات في كمبوديا، ومعابد أوريسا الهندوسية، ويتكون من طابقين وسرداب كبير، إلى جانب برج شيد على الجانب الأيسر من القصر، يتألف من أربعة طوابق، تم تزيينها بالزخارف الهندية.

يرجع تصميم هذا القصر العجيب إلى المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، فيما قام الفنان الفرنسي الشهير، جورج لويس كلود، بتنفيذ الزخارف على نحو يدمج بين الطرز المعمارية التي كانت سائدة في أوروبا في تلك الفترة وطرز العمارة الهندية.