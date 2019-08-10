سلمى لاجرلوف.. روائية ضد التطرف عام 1902

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب رواية الكاتبة السويدية سلمى لاجرلوف، الحاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1909 وعنوانها «القدس» ترجمة نصر عبد الرحمن، وكانت الروائية الكبيرة قررت التخلي عن مهنة التدريس والتفرغ للكتابة، وقامت برحلة إلى فلسطين مطلع القرن العشرين، وأقامت في القدس بعض الوقت، وعند عودتها إلى بلادها أصدرت كتاباً حول تلك الرحلة التي ظلت ماثلة في ذهنها أثناء كتابة رواية «القدس» التي صدرت عام 1902 وتحولت إلى فيلم سينمائي سنة 1996.

تتناول الرواية موضوعاً من أكثر الموضوعات حساسية لدى الكثيرين، وهو الصراع بين الدين في صيغته المتطرفة، والوطن، وهو موضوع ذو حساسية خاصة في اللحظة الراهنة، حيث يشهد العالم موجة من التعصب، والتطرف، وفكرة الوطنية لدى «سلمى لاجرلوف» هي ضفيرة متماسكة من الانتماء إلى الأرض، والتمسك بالهوية القومية وبالدين كمقوم أساسي من مقومات الحياة الفردية، والمجتمعية، أما التطرف الديني- من وجهة نظرها- فهو ناجم عن خلل نفسي ولّدته تجارب حياتية قاسية.

تعرض الرواية لتاريخ طويل من التمسك بالأرض والعادات والتقاليد في منطقة ريفية في شمال السويد، وتبلور مفهوم الوطن بمعناه الواضح المجرد الملموس، الذي يصمد في مواجهة طارئ جديد يتمثل في ظهور طائفة دينية متعصبة، تعتبر نفسها التجسيد الصحيح للمسيحية، وتقرر اعتزال المجتمع بعد أن تيأس من استقطابه، ثم تقرر في النهاية الهجرة إلى القدس، ما يؤدي إلى تمزيق الروابط الأسرية والعلاقات العاطفية، ويدفع الحبكة إلى التطور والتشعب في عدة مسارات متوازية، وترصد الرواية لحظة انبثاق تلك الطائفة المتعصبة، والخلفية النفسية لمن انضموا إليها، والصدام بينهم وبين المجتمع المحيط، حتى قرار هذه الطائفة الهجرة من أجل تأسيس مجتمع جديد في أرض غريبة.

يعتمد تطور الحبكة في الرواية على رصد حالات الهوس والاختلال النفسي والذهني التي تنتاب بعض الشخصيات، وتخلق لديهم تصورات ورؤى غامضة، تدفع بهم إلى الانضمام إلى تلك الطائفة، وتعتمد لاجرلوف في وصف هذه الحالات على مشاهد سريعة الإيقاع، سريالية الطابع، تستدعي فيها الموروث الثقافي والأسطوري للريف السويدي في ذلك الزمن، وتعتمد على تقنية الحلم لتطوير تلك المشاهد، وتنفذ إلى المكونات النفسية للشخصية، وتحاكي هذه المشاهد بنية الملاحم والأساطير، خاصة بلغتها الوصفية الدقيقة التي تحوم حول تخوم الشعر.

وتضع لاجرلوف هذا القلق الإنساني الفوار والتوتر النفسي الحارق في مواجهة استاتيكية رجال الدين التقليديين، وعجزهم عن الانتباه إلى تلك الحالات ومن ثم التعامل معها، وتوفير الدعم الروحي لها، ما جعلها فريسة لخطاب غامض ذي رؤية مشوشة، وتجسد الرواية قدرة النسق الاجتماعي على مواجهة تلك النزعات المتطرفة، حين يرفض «إنجمار» الشاب الانضمام إلى الطائفة الجديدة، ويتمكن من وقف تمددها، فيتقلص عدد المنتمين إليها، حتى تقتصر عضويتها على قلة من المهووسين، وتمعن هذه القلة المعزولة في الانفصال عن المجتمع، وتعيش عالمها الخاص، حتى تصلها دعوة للهجرة إلى مدينة القدس في فلسطين.

وتصل أحداث الرواية إلى ذروتها لحظة مغادرة المهاجرين قريتهم، وهم يودعون الأهل والأقارب والنهر والتلال والمفردات التي عاشوا فيها، وعاشت فيهم، ويتصاعد التوتر، لكنهم مع لحظات الوداع الطويلة والمؤثرة، يتبعون صوتاً داخلياً يصم آذانهم عن توسلات الأهل والأقارب، وبكاء الأطفال الذين يرفضون السفر، ويقررون البقاء في الوطن.

يقول نصر عبد الرحمن في تقديمه للرواية: صدرت منذ قرن من الزمان، لكن الصراع الذي تطرحه لا يزال قائماً حتى هذه اللحظة، نشهده، ونكتوي بناره، وترصد الطبيعة البشرية بعين ثاقبة، وتقدم تحليلًا نفسياً وذهنياً وافياً، لمن يتصورون أنهم الفرقة الناجية، ويتوهمون امتلاك الفهم الوحيد الصحيح للدين، ويسحقون الكثير من الجمال أثناء فرارهم من الواقع».