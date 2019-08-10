شكرا لقرائتكم خبر عن العين يختتم معسكره الخارجي بمواجهة «ZTE» المجري اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير فريق نادي العين لكرة القدم، أن المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، قرر مكافأة جميع لاعبي «الزعيم» على المردود القوي والتزامهم وانضباطهم وجديتهم وشعورهم العالي بالمسؤولية في الحصص التدريبية والمباريات الودية خلال المعسكر الخارجي بتقديم موعد عودة البعثة إلى الدولة 48 ساعة.

تقرر أن تعود بعثة الزعيم إلى الدولة فجر الاثنين المقبل بدلاً عن الثالث عشر من نفس الشهر لتصل إلى الامارات عبر مطار العين «الدولي» على متن الطائرة الخاصة فجر يوم الاثنين. وذلك حتى يتسنى للجميع مشاركة الأهل والأصدقاء فرحة عيد الأضحى المبارك، وفي المقابل قلص موعد الإجازة التي كانت مقررة بعد العودة لمدة ثلاثة أيام إلى يومين.

وأعرب «الصهباني» عن تقديره لمبادرة المدرب ليكو الذي فضل تهنئة اللاعبين بمناسبة العيد على طريقته الخاصة، الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام المدير الفني للعين بأدق التفاصيل المتعلقة بأمور اللاعبين والبحث عن أسباب تهيئة أفضل الأجواء لهم داخل وخارج أرض الملعب، من خلال التنسيق الدائم مع الجهاز الإداري للفريق. وقال: من المقرر أن يختتم العين مبارياته الودية بمواجهة فريق نادي «ZTE» المنتمي للدوري المجري الممتاز في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، على ملعب «ZTE

أرينا» والذي يبعد من مقر بعثة الفريق في سلوفينيا حوالي الساعة ونصف الساعة بالباص.

وحول رأيه في المباريات الودية التي خاضها الفريق في معسكر الإعداد الخارجي، قال: ذكرت من قبل أن النتائج ليست مقياساً للمكاسب الحقيقية التي يبحث عنها المدرب في مثل تلك المواجهات، كونها تعتبر حصة تدريبية يتطلع المدرب من خلالها إلى مكاسب أخرى ترتبط بالنواحي الفنية والبدنية والذهنية والوقوف على مدى تطبيق اللاعبين لتوجيهاته الميدانية خلال التمارين لذلك يحرص على إشراك أكبر عدد من القائمة التي تضمها بعثة الفريق الأمر الذي نلمسه من خلال الدفع بتشكيلتين في جميع المباريات الودية للفريق بالمعسكر على مدار الشوطين.

وأكمل: في المباراة الماضية حقق العين الفوز برباعية على فريق نادي أوسيجيك الكرواتي والذي يضم عناصر من الصف الثاني وعدداً من بدلاء الفريق الأول، وكان مدرب العين راضياً عن أداء ومردود لاعبيه وأكد لنا أن النتيجة ليست مهمة بالنسبة له، غير أنها جيدة للاعبي فريقه، لأن النتائج القوية تعزز من معنويات اللاعبين حتى في التدريبات خصوصاً وأن ليكو من نوعية المدربين الحماسيين الذين يحرصون على غرس روح التحدي والندية في الحصص التدريبية والمؤكد أن الفريق مطالب بتحقيق أفضل النتائج في المباريات الرسمية.

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وعن وضع اللاعبين الذين لم يشاركوا في بعض التدريبات الجماعية والمباريات الودية، قال: بداية نحن سعداء جداً بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب «الخلوق» محمد فايز، مساء يوم أمس، والذي تعرض لإصابة في الركبة على هامش مباراة الفريق أمام أوسيجيك الكرواتي، وجاءت تقارير الأشعة المغناطيسية مطمئنة حول الإصابة التي تعرض لها اللاعب ومن المقرر أن ينخرط في برنامج علاجي وتأهيلي وعلى ضوئه سيتم تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، والمؤكد أن محمد فايز ظل يقدم مردوداً متميزاً منذ الموسم الماضي وخلال فترة معسكر الإعداد الخارجي ويعتبر أحد أهم ركائز الفريق والقادة الفعليين الذين يعتمد عليهم المدرب كثيراً في منظومة اللعب ونتمنى له العودة السريعة لتعزيز قوة «الزعيم» في الموسم الرياضي الجديد.

عجب وبندر ينضمان إلى التدريبات الجماعية

رحب الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، بانضمام محمد عبدالرحمن وبندر الأحبابي إلى تدريبات الفريق الجماعية وذلك قبل انطلاقة الحصة التدريبية المسائية يوم أمس.

وحرص جميع لاعبي الفريق وتحديداً بعد انتهاء الاجتماع التقليدي الذي سبق بداية المران الرئيسي الخاص بالإعداد لمواجهة فريق نادي «ZTE» المجري، على تحية اللاعبين بطريقتهم الخاصة وذلك من خلال عبورهما ممر التحدي بعد اجتيازهما لمرحلة التأهيل البدني أخيراً.

عودة المصابين

قال مطر الصهباني: في آخر اجتماع لنا بالمدرب وطبيب الفريق، تم التأكيد على بلوغ محمد عبدالرحمن وبندر الأحبابي درجة الجاهزية المطلوبة ودخلا فعلياً في تدريبات الفريق الجماعية ومن المقرر أن ينضما إلى قائمة الفريق في مباراته الودية القادمة أمام فريق نادي «ZTE» المجري، أما ريان يسلم فيتابع برنامج التأهيل تحت إشراف طبيب الفريق ومدرب اللياقة ومن المقرر أن يشارك في المباراة الودية التي سيخوضها الفريق في مدينة العين بعد عودته من المعسكر الخارجي والمحدد إقامتها في السادس عشر أو السابع عشر من الشهر الجاري أمام أحد أندية الدولة، بينما يتابع اللاعب محمد جمال برنامج التأهيل البدني تحت إشراف مدرب اللياقة وينتظر الضوء الأخضر للانخراط مع زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية، وكما تعلمون أن محمد أحمد سينضم إلى التدريبات وفقاً للبرنامج المحدد في الخامس عشر من أغسطس الحالي، كما يتابع اللاعب سالم عبدالله الذي تعرض لإصابة في كاحل قدمه اليسرى برنامج التأهيل وعودته للتدريبات الجماعية مقدرة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة والكل هنا يعمل بقوة وجدية من أجل بلوغ أعلى درجات الجاهزية.