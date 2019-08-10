«شبرا».. حي الثقافات المتنوعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «شبرا» حي أبناء المهاجرين من البحر المتوسط، والدلتا، والصعيد، ليخلقوا عالماً جديداً، عالماً متعدد الأجناس والأعراق، متفتح الثقافة، والتعليم سلاح المستقبل فيه، عالماً أقرب إلى حال مدينة الإسكندرية في عصرها الزاهر، وقبل التطرف، الذي غزا «شبرا»، «شبرا» الحي الذي كانت تعيش فيه المطربة داليدا، وفي الوقت نفسه تقريباً كان يعيش فيه كبار مشايخ الأزهر، الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ محمد الخفيف، والشاب «نظير جيد» القادم من صعيد مصر إلى شبرا، الذي سيصبح بعد ذلك البابا شنودة الثالث.

د. محمد عفيفي في كتابه الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان «شبرا إسكندرية صغيرة في القاهرة»، يشير إلى أنه وفقاً لمحمد رمزي صاحب القاموس الجغرافي الشهير، فإن كلمة شبرا ترجع إلى اللغة المصرية القديمة، وانتقلت منها إلى اللغة القبطية وأصلها، «جوبرو»، ومعناها الكوم، أو التل، ثم حرفت إلى «شبرو» فوردت بها في كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي، ووردت في «نزهة المشتاق» للإدريسي باسم «شبره».

ويختلط التاريخ بالأسطورة في نشأة «جزيرة الفيل» أصل شبرا، إذ يروي البعض عن غرق مركب كان تدعى الفيل في هذه المنطقة، ونتيجة تحولات في النيل والمد والجزر، وتركز الرمال والطمي، تكونت جزيرة حول هذا المركب سميت «جزيرة الفيل».

لكن التحول الكبير في حي شبرا بدأ مع الدولة الحديثة، مع عصر محمد علي، إذ شرع في بناء قصره الشهير هناك، وبالتالي عمد إلى شق طريق شارع شبرا ليربط بين قصره، والقاهرة، ولذلك نلاحظ أن شارع شبرا كان من أطول شوارع القاهرة، وأكثرها استقامة، لأنه شق بإرادة من محمد علي، وتمت زراعة أشجار اللبخ والجميز على طول الطريق، ليبدأ أيضاً العصر الملكي لشبرا، حيث ستصبح موطن القصور الريفية للأسرة العلوية.