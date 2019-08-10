«العسكري» السوداني: البرهان يترأس «السيادي» وحميدتي نائباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول صلاح عبدالخالق، أن رئاسة مجلس السيادة للفترة الانتقالية الأولى، سيتولاها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وسيكون الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب ب«حميدتي»، نائبه في مجلس السيادة.

وقال عبدالخالق في مقابلة صحفية مع وكالة «سبوتنيك»، أمس الجمعة: «بقية الأعضاء ال 3 من العسكريين، سيتم تعيينهم مباشرة من قبل رئيس المجلس العسكري.

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وأوضح عبدالخالق، أن الإعلان الدستوري، الذي تم توقيعه قبل أيام، هو اتفاق لجميع السودانيين وكان بين القوى الثورية الحية في الميدان والقوات المسلحة، ولعل من أهم إنجازاته الاستراتيجية أنه جنب البلاد ويلات الحرب الأهلية وخرجنا من مستنقع قد مرت عليه معظم الدول التي من حولنا، ويأتي ذلك بفضل حكمة المجلس العسكري، لأنهم كبار في السن، وبروح وحيوية الشباب، الذين تمثلهم قوى الحرية والتغيير، ولولا هذا التكاتف بين الفئتين كنا لا نعرف كيف نعبر ببلادنا إلى اتفاقية سلمية وآمنة.

وأكد عبدالخالق، أن العسكريين سينفذون جميع البنود، التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الانتقالية، ومن أهمها تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات القادمة، وفي المقام الأول، أن ننجز عملية السلام خلال ال6 أشهر الأولى للفترة الانتقالية لتحقيق السلام، لأنه توجد أطراف في السودان، وتوجد حركات مسلحة، وتكون الأشهر الأولى لأجل عودة النازحين واللاجئين واستيعاب المحاربين بالحركات المسلحة، وننطلق للأمام حتى يكون السودان عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي. وفي ما يتعلق برفض الملاحظات التي أبدتها الجبهة الثورية المكونة من الحركات المسلحة والحركة الشعبية، للإعلان الدستوري، بسبب عدم تضمين رؤيتها في الإعلان الدستوري، قال عبدالخالق: «لا يمكن تضمين وثيقة أديس أبابا بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير لأن الوثيقة الدستورية صغيرة وفترتها قليلة وليس بالإمكان شمل جميع قضايا السلام في الوثيقة الدستورية»، منوها بأن الوثيقة الدستورية عبارة عن اتفاق سياسي لأجل تشكيل حكومة لفترة انتقالية، لكن موضوع تحقيق السلام هو مسألة شائكة تحتاج لتفاصيل وفترة طويلة أكثر.

وتابع: «إنها تتعلق بعودة النازحين واللاجئين وتسريح وإعادة القوات وتنمية المناطق المتضررة بالحرب وإعادة فتح مسارات للمساعدات الإنسانية، ولذلك أعتقد أن اتفاقية أديس أبابا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، ضعيفة ولم تخاطب جذور المشكلة، لكن في ذات الوقت جميعنا متفقون على أهمية تحقيق السلام، لكن نحتاج لوقت للحديث حول تفاصيل أكثر مما ورد في وثيقة أديس أبابا». واستطرد عبدالخالق، قائلاً: «أتوقع أن تتحقق عملية السلام خلال ال6 أشهر الأولى للفترة الانتقالية، لأن زوال النظام السابق سيحل 90 في المئة من مشكلات السودان».