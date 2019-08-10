حزب سالفيني يطلب سحب الثقة من الحكومة الإيطالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت إيطاليا أمس الجمعة، في أزمة غير مسبوقة، بعدما تقدم حزب «الرابطة» اليميني رسمياً، بطلب برلماني لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، غداة إعلان انهيار الائتلاف الحاكم، في وقت اتهم فيه كونتي، وزير داخليته ماتيو سالفيني، زعيم «الرابطة» باصطناع أزمة حكومية، لإجراء انتخابات مبكرة، لاستفادة من تزايد شعبيته مؤخراً، واتهمه بتجاوز صلاحياته.

وأعلن حزب «الرابطة» ثاني حزبي الائتلاف الحاكم في بيان، أنه أودع بمجلس الشيوخ طلباً بسحب الثقة من رئيس الوزراء في خطوة رسمية لفتح الأزمة السياسية، وإسقاط الحكومة. وبرر الحزب هذه الخطوة ب «الاعتراضات الزائدة عن الحد» على مشروعات وعمل الحكومة من قبل حليفها السابق، وآخرها التصويت ضد مشروع القطار الفائق السرعة مع فرنسا، موضحاً أن «من يضيع الوقت يتسبب في الإضرار بالبلاد، ويفكر فقط في الاحتفاظ بمقعده».

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وأكد زعيم حزب «الرابطة» ماتيو سالفيني الذي أعلن مساء أمس الأول، انهيار الائتلاف الحاكم منذ 14 شهراً، عزمه الترشح لقيادة الحكومة في الانتخابات التي يتوقع إجراؤها في أكتوبر المقبل، مستنداً إلى الصعود الفائق في شعبية حزبه في الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي تقدر الاستطلاعات أن تبلغ قرابة 40 % من أصوات الناخبين.

واتهم كونتي في بيان، أمس الأول، وزير داخليته، باصطناع أزمة حكومية، مشيراً إلى أنه يرغب في إجراء انتخابات مبكرة ليستفيد من النسب العالية التي منحتها استطلاعات رأي جرت مؤخرا لحزبه. وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي، إن سالفيني يحاول «الاختباء وراء الخطابة، والشعارات الإعلامية»، ودعاه إلى أن يشرح للبرلمان «لماذا قرر مقاطعة عمل هذه الحكومة بشكل مفاجئ». وأضاف أن الدعوة لإجراء انتخابات جديدة هو قرار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وليس قرار سالفيني. وذكرت وسائل إعلامية إيطالية، أن «الرابطة» تريد أن تنظم الانتخابات التشريعية في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وجرى الحديث عن أيام الآحاد في 13 و20 و27. ومهما كان التاريخ، ستكون «الرابطة» في موقع قوة مع استطلاعات للرأي تشير إلى حصولها على 36 إلى 38% من نوايا التصويت، وحتى أكثر ما يسمح لها بالحكم منفردة أو بدعم حزب «فراتيلي ديتاليا» من اليمين المتطرف.

يذكر أن مجلس الشيوخ الإيطالي في عطلة صيفية حالياً، ويتوقع أن يجتمع الزعماء البرلمانيون الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار بشأن عودة النواب من عطلتهم مبكراًَ. ويتوقع أن يصوت على القضايا الرئيسية في الفترة حولي العشرين من آب/ أغسطس الجاري. ويمكن لكونتي تقديم استقالته للرئيس الإيطالي في أي وقت، ولكن ليس من المتوقع أن يستقيل قبل إجراء التصويت بسحب الثقة. وفي حال انهارت الحكومة الحالية، يمكن أن يفوض الرئيس زعيم حزب آخر لرؤية ما إذا كان بإمكانه الحصول على أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة جديدة.( وكالات)