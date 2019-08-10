شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار جنيه حجم الإنفاق في الميركاتو الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر نادي توتنهام العناوين مع إقفال باب الانتقالات الصيفية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأول، بضم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو معاراً من ريال بيتيس الإسباني، والظهير الأيسر لفولهام راين سيسينيون، بينما عزز أرسنال دفاعه بالإسكتلندي كيران تيرني والبرازيلي دافيد لويز، ليكون الفريق الأكثر إنفاقاً في ميركاتو الصيف، بعدما وصلت قيمة التعاقدات التي قام بها المدفعجية إلى 150 مليون جنيه.

في المقابل، شكل انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان الإيطالي، أبرز عناوين الرحيل عن الأندية الإنجليزية التي أقفل باب التعاقدات الجديدة مساء الخميس، وذلك عشية انطلاق الموسم الجديد من البريمرليج مساء أمس.

وانتهى ميركاتو الصيف، بعدما شهد إبرام مانشستر يونايتد للصفقة الأغلى بالتعاقد مع المدافع هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه، في الوقت الذي كان المهاجم العاجي نيكولا بيبي ينتقل من ليل الفرنسي إلى أرسنال مقابل 72 مليون جنيه.

وحظي مانشستر سيتي بخدمات الإسباني رودري والبرتغالي كانسيلو مقابل 62,5 و60 مليون جنيه على التوالي، بينما كان الفرنسي ندومبلي لاعب توتنهام الجديد ثالث أغلى صفقات الموسم بالانضمام إلى توتنهام مقابل63 مليون جنيه.

ولامس إنفاق الأندية الإنجليزية في ميركاتو الصيف حدود مليار ونصف المليار جنيه.

وكما كان متوقعاً، أعلن توتنهام الذي حل رابعاً في الدوري الموسم الماضي، حسم صفقتي لو سيلسو والإنكليزي الشاب سيسينيون.

وأورد النادي في بيان توصله «إلى اتفاق لاستعارة جيوفاني لو سيلسو لموسم واحد من ريال بيتيس، مع خيار جعل الانتقال نهائياً».

Advertisements

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن خيار الشراء يضع قيمة لاعب خط الوسط الدولي البالغ حالياً 23 عاماً، عند 55 مليون جنيه استرليني.

وبدأ الأرجنتيني مسيرته مع نادي روزاريو سنترال قبل الانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2016. وبقي اللاعب لفترة أولية معاراً من النادي الباريسي لناديه، قبل الانتقال إلى ملعب بارك دي برانس في 2017، حيث ساهم في إحراز لقب الدوري الفرنسي مرة واحدة، ولقب الكأس المحلية مرتين، وكأس الرابطة عام 2018.

وأعير لو سيلسو في الموسم الماضي إلى ريال بييتس، وخاض 45 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 16 هدفاً، قبل أن يجعل النادي الإسباني انتقاله دائماً بنهاية فترة الإعارة.

كما تعاقد نادي شمال لندن مع الظهير الأيسر لفولهام راين سيسينيون لاعب منتخب انجلترا لما دون 21 عاماً في صفقة تقدر قيمتها ب25 مليون جنيه وفق التقارير، وقد ترتفع إلى 30 مليوناً مع الإضافات.

وأوضح توتنهام أن اللاعب (19 عاماً) وقع عقداً يبقيه في الفريق حتى 2025، بعدما خاض 120 مباراة مع فولهام سجل له خلالها 25 هدفاً.

وكان رئيس توتنهام دانيال تحت ضغوط من مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو للبناء على نجاحات الفريق في الموسم الماضي، لاسيما بعد الانتقال إلى ملعبه الجديد الذي يتسع لنحو 62 ألف متفرج، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول.

وبعد أن غاب بشكل شبه كامل عن فترة الانتقالات قبيل موسم 2018-2019، رفع توتنهام سجله من الصفقات هذا الصيف إلى ثلاث، بعد ضم الفرنسي تانغي ندومبيلي من ليون بصفقة قياسية بالنسبة له.