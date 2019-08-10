محمد بن زايد والحكام يؤدون صلاة عيد الأضحى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك في أبوظبي.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموه، الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المصلين.

ويستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المهنئين بالعيد في يومه الأول في قصر المشرف بأبوظبي.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد بمدينة عجمان.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وعدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومديري الدوائر الحكومية والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في عجمان.

ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان عقب صلاة العيد مباشرة بقصر الزاهر جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه كل من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والجاليات العربية والإسلامية.

ويتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من جموع المواطنين والمقيمين في قصر سموه بالرميلة عقب صلاة العصر في اليوم الأول، ثم في الفترتين الصباحية والمسائية في اليومين التاليين.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه .. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين

والشيوخ ورؤساء ومديرو الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنون وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في أم القيوين .

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين عقب الصلاة مباشرة بقصر سموه جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صلاة عيد الأضحى المبارك في مصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة في مجلس الضيافة بخزام.

ويؤدي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح يوم غدٍ الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الشارقة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين.

ويستقبل سمو ولي عهد الشارقة عقب أداء الصلاة مباشرة بقصر البديع العامر، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة وعلى مدار يومين.

ويؤدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد قصر ليوا بمنطقة الظفرة ويستقبل بعدها جموع المهنئين.(وام)