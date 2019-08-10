اليمن... أنباء عن التوصل إلى تهدئة في منطقة القصر الرئاسي بعدن ومسؤول في الانتقالي ينفي

القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع صحيفة "عدن الغد"، عن مصادر مطلعة، إن "قيادة اللواء الأول حماية رئاسية اتفقت مع قيادة معسكر 20 التابع للانتقالي على إيقاف الاشتباكات في منطقة كريتر".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

ووفقا للمصادر، "تلزم التهدئة كل طرف بالبقاء في موقعه لحين ترتيب الأوضاع في باقي مديريات عدن"، مشيرة إلى "أن القوات الإماراتية ستقوم بمراقبة التهدئة بين الطرفين".

في الأثناء، نفى القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، وجود أي هدنة مع الجيش اليمني.

وقال العولقي، وهو عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في تغريدة على "تويتر": "لا صحة لما ينشر عن هدنة أو اتفاق".

وأضاف: "هناك انكسارات مستمرة لمليشيات الحرس في عدة مواقع بكريتر ودار سعد والعريش وتعزيزات للقوات الجنوبية في تلك المناطق".

Advertisements

وتابع: "90 بالمئة من الخارطة الميدانية بعدن مستقرة ومؤمنة تماما من قبل القوات الجنوبية بما فيها المطار والموانئ والمنافذ البرية".

واندلعت يوم الأربعاء الماضي، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية، اشتباكات عقب إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، النفير العام، ودعوته قواته إلى اقتحام قصر معاشيق حيث مقر رئاسة الجمهورية والحكومة.

وأشارت تقارير إخبارية إلى وجود قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الحزام الأمني، والحماية الرئاسية، في مدينة عدن.

كما ولا تزال المواجهات تدور بين الحين والآخر في عدة مناطق في المدينة، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وكذلك سقوط ضحايا بين المدنيين