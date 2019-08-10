إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي

وهزت انفجارات قوية عدن، ليل الجمعة، وسط اشتباكات عنيفة في جبل حديد خور مكسر، وسط المدينة، بحسب المحطة.

وشهدت الاشتباكات استخدام مختلف أنواع الاسلحة في محيط اللواء الرابع حماية رئاسية في اللحوم، شمال عدن.

وقالت مصادر طبية للمحطة إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا الجمعة إثر تجدد الاشتباكات التي اندلعت يوم الأربعاء الماضي، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية.

واندلعت يوم الأربعاء الماضي، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية، اشتباكات عقب إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، النفير العام، ودعوته قواته إلى اقتحام قصر معاشيق حيث مقر رئاسة الجمهورية والحكومة.

كما ولا تزال المواجهات تدور بين الحين والآخر في عدة مناطق في المدينة، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وكذلك سقوط ضحايا بين المدنيين.