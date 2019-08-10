دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق آبل ميوزيك على أندرويد يأتي بالوضع المظلم وميزة الكلمات المتزامنة © Tech World قدمت بواسطة

قامت آبل بتحديث تطبيق آبل ميوزيك “Apple Music” على نظام تشغيل أندرويد ، على أن يكون هذا الإصدار حاليًا في مراحله التجريبية.

على أي حال، فيما يخص التحديث فقد أتى مع زوج من الميزات البارزة من على التطبيق في الإصدار المُرتقب iOS 13.

حيث معه يمكن لمستخدمي أندرويد الاستفادة من الوضع المظلم، وكذلك ميزة مزامنة الكلمات.

وكما أشرنا، هذا التحديث تجريبي، ومتاح فقط لمختبري الإصدار التجريبي. لكن يُتوقع إطلاقه للجميع وبشكل رسمي عند إطلاق إصدار iOS 13 في شهر سبتمبر القادم.

من ناحيته أيضًا، ستجد السمة المُظلمة في إعدادات التطبيق وتحديدًا في تبويب الثيمات.

حيث يمكنك اختياره ليكون فاتحًا أو غامقًا أو مضبوطًا بواسطة موفر البطارية.

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أخيرًا، شمل هذا التحديث أيضًا إعادة تصميم لواجهة Now Play في التطبيق لإظهار المسارات الحية جنبًا إلى جنب مع الموسيقى.

على أن يتم تسليط الضوء على المسار المفتوح مع إمكانية التمرير بين الأسطر، وعند النقر على أي سطر، سيتم نقلك مباشرة إلى توقيته الحالي.

كما ذكرنا، تحديث تطبيق آبل ميوزيك متاح حاليًا بنسخته التجريبية فقط لذلك يحتاج إلى بعض الوقت للظهور بشكل رسمي للجميع.

المصدر:

9to5Mac

التدوينة تطبيق آبل ميوزيك على أندرويد يأتي بالوضع المظلم وميزة الكلمات المتزامنة ظهرت أولاً على عالم التقنية.