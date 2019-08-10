إرسال تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع سوريا

شانلي أورفا/ مصطفى كوجلو/ الخليج 365

أرسلت القوات المسلحة التركية، الجمعة، تعزيزات عسكرية جديدة، إلى قضاء سوروج وأقجة قلعة بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وذكر مراسل الخليج 365 نقلا عن مصادر عسكرية، أن التعزيزات تضم آليات عسكرية، ومدرعات، وقاذفات صواريخ قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية.

وأشار أن التعزيزات العسكرية المكونة من 15 مركبة توجهت إلى قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة، برفقة فرق من الدرك والشرطة التركية.

وتأتي هذه التعزيزات لنشرها مع الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.