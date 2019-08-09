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وأضافت "أطباء بلا حدود" على حسابها في "تويتر"، أن "معظم المرضى مدنيون وأصيبوا بشظايا أثناء القصف على منازلهم أو طلقات رصاص طائشة".
وأكدت المنظمة الدولية أن مستشفاها الجراحي في عدن لا يزال مفتوحا للجميع، على الرغم من تصاعد القتال داخل المدينة.
© REUTERS / FAWAZ SALMAN
وأشارت تقارير إخبارية إلى وجود قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الحزام الأمني، والحماية الرئاسية، في مدينة عدن.
كما ولا تزال المواجهات تدور بين الحين والآخر في عدة مناطق في المدينة، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وكذلك سقوط ضحايا بين المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... "أطباء بلا حدود": عالجنا 75 مصابا في عدن منذ ليلة الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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