وزير الأوقاف اليمني يناشد الحجاج الابتعاد عن السياسة

وأضاف أنه يجب على الحجاج نقل المشاعر والمناسك إلى اليمن، لا أن ينقلوا اليمن بما فيه من صراعات واختلافات إلى المشاعر.
وأكد أن زيارته إلى ذوي الشهداء جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، وذلك من أجل الاطمئنان على أوضاع الحجاج الذين قدّم أهاليهم أرواحهم رخيصة فداء للوطن.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب اليمن في كل المنعطفات، مضيفا أن ما هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين إلا تجسيدا لذلك والتي قد تكررت للعام الثالث على التوالي.
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