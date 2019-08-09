ليبيا... حكومة الوفاق تعلن هدنة إنسانية في عيد الأضحى

وبحسب بوابة الوسط الليبية، أوضح المجلس الرئاسي في بيان له أنه يعلن القبول بالهدنة الإنسانية وفق الضوابط التالية:

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1- تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماما الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية.

2- حظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها.

3- عدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد.

4- تتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أية خروقات.

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وأوضح المجلس الرئاسي، أن موافقته على الهدنة تأتي "تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، وحرصا منا على تخفقيف معاناة المواطنين، وتمكين فرق الخدمات الإنسانية من أداء مهامها للنازحين والمتضررين، ومتابعة فرق الصيانة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ومن بينها أبراج وخطوط الكهرباء، واستجابة لمطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وكانت البعثة الأممية في ليبيا، دعت مساء أمس الخميس، "كل الأطراف" في ليبيا إلى قبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من صباح يوم العيد، آملة «أن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة - السبت من هذا الأسبوع".

كما قالت البعثة اليوم عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إنها "تهنئ عموم الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وإذ تعبر البعثة عن أسفها بحلول هذا العيد في ظل أجواء الحرب والتهجير والدمار فإنها تدعو الأطراف إلى الرأفة بمواطنيهم وإعلان الهدنة ليتسنى لمئات الآلاف من الليبيين الاحتفال بالعيد بجو من الطمأنينة والفرح".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدرالمنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.