دبي - بواسطة محمد فارس مع تطبيق VMOS احصل على نظام أندرويد مستقل آخر على هاتفك الذكي © Tech World قدمت بواسطة

VMOS هو تطبيق يعتمد على تقنية Virtual Machine المعروفة اختصارًا باسم “VM” التي يمكن تثبيتها على أنظمة Linux أو أندرويد بهدف تشغيل نظام أندرويد كامل آخر على نفس الجهاز.

بالتالي، يمكننا تعريف التطبيق بأنه محاكي تستطيع معه كمستخدم أندرويد الحصول على نظام أندرويد مستقل آخر على هاتفك الذكي.

على سبيل المثال، يمكنك الاستفادة من التطبيق في تثبيت إصدارين مستقلين من نفس التطبيق على نفس الجهاز.

أو ببساطة يمكن أن يكون لديك حسابان اجتماعيان لتحقيق التوازن بين الحياة والعمل عبر جهاز واحد.

من ناحيته، يتم تخزين بيانات وتطبيقات النظام الثاني محليًا، ومن الممكن التبديل من النظام الأساسي إلى الافتراضي الآخر بأي وقت.

والأهم من ذلك، أن تطبيق أو محاكي VMOS يدعم خاصية “صورة داخل صورة”. بالتالي تستطيع التحكم في حجم ومكان النظام الآخر من على شاشتك الرئيسية.

Advertisements

كما ومن الممكن الحفاظ على تشغيل VMOS في الخلفية لبعض الألعاب المعينة وتخصيص الدقة عن طريق تحديد الطول والعرض و DPI حسب الرغبة.

وأجدر بالإشارة، لاستخدام التطبيق بكامل قوته، يوصى بأن يكون جهازك الأندرويد يتمتع بذاكرة تخزين 32 غيغابايت على الأقل، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

توافر تحميل التطبيق

أخيرًا يتوفر VMOS لنظام الأندرويد مجانًا دون أي عمليات شراء داخلية، على أن يدعم أندرويد 5.1 فأحدث.

تحميل التطبيق من هنا.

التدوينة مع تطبيق VMOS احصل على نظام أندرويد مستقل آخر على هاتفك الذكي ظهرت أولاً على عالم التقنية.