دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تكشف عن واجهة EMUI 10 مع الوضع المظلم وتحسينات جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Huawei عن احدث إصدارات لواجهة EMUI 10 الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى الكشف عن نظامها الجديد Harmony OS المستقل خلال مؤتمر المطورين بالصين، حيث تركز الشركة هذه المرة على تحسين الأداء ورسوميات أسرع إلى جانب تصميم جديد وعملي أكثر سلاسة ووضع داكن.

من المرجح أن يعتمد خليفة EMUI 9 على الإصدار العاشر لنظام Android والذي يطلق عليه Android Q على الرغم من أنه لم يتم ذكرة مباشرة بالمؤتمر، وسوف يصل تحديث EMUI 10 إلى العديد من هواتف Huawei وHonor الذكية بما في ذلك هاتف Huawei Mate 30 الرائد والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأشهر القليلة القادمة.

بدءاً من التصميم تم تحديث أيقونات التطبيقات حيث أصبحت الآن أكثر أستداره وحيوية ومن خلال شاشتها المخصصة الجديدة، وقدمت أخيراً هواوي الوضع المظلم والذي يسهل على العيون حالة الإضاءة المنخفضة ويحفظ البطارية، خاصة إذا كان الهاتف يأتي بشاشات OLED، وبصرف النظر عن هذا أيضاً يمكن أن يتكيف الوضع المظلم تلقائياً مع تطبيقات من الطرف الثالث مما يتيح لك استخدامها بخلاف التطبيقات الأساسية الخاصة بالشركة.

يأتي أيضاً EMUI 10 مع المزيد من أنماط الساعة والتقويم وبافة أخرى من الخيارات الإضافية في اعدادات “Always-On”.

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على جانب الأداء، فإن الواجهه الجديدة ستكون أسرع من سابقتها، كما قامت الشركة أيضاً بتحسين وضع GPU Turbo بنسبة تصل إلى 60% من طاقة المعالجة مقارنة بـ EMUI 9.1، علاوة على ذلك هناك قفزة في الأتصالات اللاسلكية بنسبة 70% بفضل تحسين تقنية Link Turbo في EMUI 10.

من الميزات الرئيسية الأخرى تحسين بالأمان وتعاون أفضل بين الأجهزة المتصلة، وسيكون هناك أيضاً وضع HiCar الجديد والذي يشبه Android Auto و CarPlay من Apple والذي يتيح للمستخدمين إقران سماعة الهاتف مع السيارة وأستخدام الهاتف لتشغيل الموسيقى والملاحة وتشغيل المكيف.

الجدير بالذكر سيكون Huawei P30 Pro أول من يحصل على الإصدار التجريبي من EMUI 10 يوم الـ 9 من سبتمبر ، بينما سيحصل كل من Huawei Mate 20 و Mate 20 Pro و Mate 20 X و Mate 20 RS Porsche Design و P30 و P30 Pro و P30 Lite و Honor View 20 و Honor Magic 2 على النسخة التجريبية في وقت لاحق.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تكشف عن واجهة EMUI 10 مع الوضع المظلم وتحسينات جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.