القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الجمعة، من اعتزام المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام عيد الأضحى (الأحد).
وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، بأن هذه الاقتحامات والتوقيت الذي يخطط به لتنفيذها هو "دفع بالمنطقة جميعها إلى حرب دينية، وتصعيد مبني على أسس عنصرية سيكون له عواقبه على مستقبل المنطقة بأسرها".
وأشارت الوزارة إلى دعمها ووقوفها إلى جانب أبناء شعبنا في مدينة القدس الذين يعملون جاهدين على حماية المسجد الأقصى وصد المعتدين عليه، من خلال الصلوات والصمود والمرابطة فيه.
ودعت الوزارة، المسلمين في فلسطين قاطبة إلى شد الرحال إليه وأداء صلاة العيد فيه.
والخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها ستجري تقييما للوضع في المسجد الأقصى صباح أول أيام عيد الأضحى، وبناء عليه ستقرر فتح المسجد يوم العيد للاقتحام، وسط دعوات فلسطينية للتصدي.
وتطالب جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومة تل أبيب، والشرطة، بالسماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين.
كما طالبت أيضا بأن تتم زيادة أوقات الاقتحامات، حتى تشمل كل ساعات الصباح والظهر.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "أوقاف القدس" تحذر من اقتحام مستوطنين للأقصى أول أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.