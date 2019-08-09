وزير الإعلام اليمني: ما يحدث بعدن يُذّكر باقتحام الحوثيين لصنعاء

اليمن/عبدالله أحمد/الخليج 365

قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، إن ما يحدث بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب) من مواجهات مسلحة، "يُذّكر باقتحام مليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء، بشعارات زائفة".

وفي تغريدات على تويتر، ذكر الوزير أن "أعمال الفوضى والاعتداء على مقار الدولة في عدن يتم تحت شعارات غير وطنية وحجج واهية ورفض لكل دعوات تغليب الحكمة والعقل".

وأضاف أن ما يحدث "يُذّكر باقتحام مليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء (سبتمبر/أيلول 2014)".

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وشدد الوزير اليمني على أن الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية "لن تتوانى عن أداء دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة والتصدي لأي ممارسات خارجة عن النظام والقانون، وحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة".

وأكد أن "الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد ربه منصور هادي، في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية وتجاوز كل المشاريع الصغيرة، هو الطريق الوحيد لإقامة اليمن الاتحادي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن".

والأربعاء، اندلعت اشتباكات عنيفة في عدن، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة، وقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات من جهة أخرى، غداة دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، أنصاره والقوات الموالية له، إلى اقتحام القصر الرئاسي وإسقاط الحكومة.

وبشكل متقطع، تجددت المواجهات على مدار الخميس والجمعة، ما تسبب في مقتل 18 شخصا بينهم 7 مدنيين، على مدار الأيام الثلاثة، بحسب رصد مراسل الخليج 365 اعتمادا على مصادر طبية وميدانية وشهود عيان، فيما لم تصدر إحصائية رسمية حتى الساعة 17:45 (ت.غ).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.