الان تتابع شاهد.. الدهشة والمغامرة مع “الورود المرعبة” في قرية ورد بموسم الطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :-
يعيش زوار “قرية ورد” في منتزه الردف الشهير، تجربة ثرية غايتها الترفيه ومضمونها المعرفة وطابعها الإبداع، وقد تم تصميم العديد من الفعاليات النوعية التي تجذب جميع افراد الأسرة، من مختلف الأعمار، وقد شدت الأنظار من بينها عروض “الورود المرعبة”.
تقدم عروض الورود المرعبة، تجربة مفعمة بالمرح يغلب عليها طابع الترقب والدهشة، مع الغرف المتعددة والإضاءات الخافتة والمؤثرات الصوتية والشخصيات الشهيرة في افلام الرعب، وهي ترتدي الازياء المزينة بالورود، مع مفاجئات غير متوقعة تصنع تجربة ممتعة خلال موسم الطائف.
وتتنوع الفعاليات في قرية ورد، حيث تقدم الجانب المعرفي مع المتحف والمصنع وورش العمل، والطابع الترفيهي مع موكب الورود وسيرك الورد وسينفونية والورود الراقصة، بالإضافة إلى الورود المرعبة، كما تقدم المنتجات العديدة التي يتداخل فيها طعم او تركيب او شكل الورد، في ترسيخ لأهمية الورد في مدينة الطائف “مصيف العرب”، كأحد أهم المنتجات الطبيعية، وأكثرها جودة وشهرة عالمية.
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