شكرا لقرائتكم تخفيف حظر التجوّل في كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيودلهي - أ ف ب | منذ ساعة في 9 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 9 أغسطس 2019 / 17:40

خفّفت السلطات الهندية حظر التجوّل في كشمير، لتمكين المسلمين من أداء صلاة الجمعة.



وقال المدير العام للشرطة في الإقليم المتنازع عليه بيلباغ سينغ: "سيُسمح للسكان بأداء الصلاة في أحيائهم، ولا قيود في هذا الصدد. عليهم في المقابل ألا يخرجوا من قراهم".

وكشمير معزولة منذ الاثنين الماضي عن العالم، بعدما ألغت نيودلهي الحكم الذاتي الدستوري على الجزء الذي تسيطر عليه من المدينة، وأرسلت عشرات الآلاف من الجنود الإضافيين إلى المنطقة.

وذكر سكان أن الشرطة تطارد متظاهرين مؤيّدين للانفصال، يتجمّعون ليلاً.

Advertisements

ودافع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن إلغاء الحكم الذاتي لكشمير، قائلاً: "لدي قناعة تامة بأننا سنتمكّن، من خلال هذا النظام، من تحرير جامو وكشمير من الإرهاب والنزعة الانفصالية". وأضاف في خطاب وجّهه إلى الأمّة الخميس: "لدي ملء الثقة بأن شعب جامو وكشمير سيمضي بآمال وتطلعات جديدة، بعد هزيمة الانفصاليين".

واعتبر أن باكستان استخدمت الوضع الخاص للإقليم "سلاحاً ضد البلاد لإشعال مشاعر بعض الناس" ضد الهند، ورأى أن الحكم الذاتي "لم يعطِ أيّ شيء، سوى الإرهاب والانفصالية والمحسوبية وفساد ضخم".

في المقبل، استبعدت إسلام آباد اللجوء إلى القوة في مواجهة نيودلهي. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن بلاده "لا تفكر في خيار عسكري، بل في خيارات سياسية وديبلوماسية وقانونية للتعامل مع الوضع". وأضاف: "قررنا اللجوء إلى مجلس الأمن للطعن بالخطوة الهندية غير الصحيحة أخلاقياً".

أما رئيس الوزراء الباكستاني عمران فخاطب البرلمان، متسائلاً: "ماذا تريدونني أن أفعل؟ هل أهاجم الهند"؟