شكرا لقرائتكم عاهل البحرين يبحث مع رئيس وزراء باكستان مستجدات إقليم كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ ساعة في 9 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 9 أغسطس 2019 / 22:13

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان آخر التطورات والمستجدات في إقليم كشمير.



كما تم التأكيد خلال الاتصال على العلاقات التاريخية بين البلدين، وما يشهده مسار العلاقات الثنائية من تطور على مختلف الصعد, وحرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور، وتطوير اوجه التعاون الثنائي، واهمية تعزيز الامن والسلام والاستقرار وحل جميع الخلافات وفقاً لمبدأ حسن الجوار والقانون الدولي، إضافة الى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.