شكرا لقرائتكم القاهرة تنفي توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لمشاريع أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ ساعتين في 9 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 9 أغسطس 2019 / 18:56

نفى مجلس الوزراء في مصر ما تردد من أنباء حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشاريع أخرى بالدولة. وأوضح المركز الإعلامي للحكومة، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء في شكل قاطع، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشاريع أخرى بالدولة، مشددة على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. وقال المركز إن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين. وأشارت وزارة التعليم العالي إلى تخصيص حساب خاص لمعهد الأورام من أجل التبرعات في البنوك المصرية، وكذلك في البريد المصري، مشددة على أنه لا يتم صرف أي مبلغ من هذه التبرعات إلا بعد مراجعته من مندوب بوزارة المالية ويتم التوقيع عليه، وبعد الصرف تكون قيمة التبرعات خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.



وكانت التبرعات التي أعلنت للمعهد تتجاوز المئة مليون جنيه مصري بخلاف تبرعات شركات المقاولات بالأعمال التي تجري حاليا على قدم وساق لإعادة تجهيز المعهد لاستقبال المرضي الذين كان تم نقلهم فور حدوث التفجير لمستشفيات قريبة. وطُرحت أفكار, على خلفية ارتفاع التبرعات, لإعادة بناء المعهد كله من جديد, أو بناء معهد آخر يستوعب الأعداد الهائلة من مرضي السرطان.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن إجمالي التقديرات المبدئية للخسائر حتى الآن تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، مؤكدة أن أي تبرعات زائدة- بعد إجراء كافة أعمال الترميم- سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بما يخدم مصالح المواطنين والبسطاء والمرضى، حيث إن هناك أكثر من 306 كشوف متابعة سنويا، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف مريض جديد سنويا، كما يتم إجراء أكثر من 5 آلاف عملية سنويا.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.