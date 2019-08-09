شكرا لقرائتكم الشرطة المصرية تكشف عن منفذ تفجير "معهد الاورام" وتقتل 17 متورطاً في الحادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 9 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 9 أغسطس 2019 / 19:50

أعلنت السلطات المصرية مقتل 17 "إرهابيا" خلال عملية نفّذتها قوات الأمن، أمس الخميس، ضدّ "أوكار" تابعة لحركة "حسم" الذراع العسكري لتنظيم الإخوان المسلمين، وذلك في إطار ملاحقتها المتورطين في الانفجار الذي وقع في قلب القاهرة ليل الأحد وخلّف 20 قتيلاً.



وقالت وزارة الداخلية في بيان مطوّل إنّ أجهزتها حدّدت هويّة الانتحاري سائق السيارة وهو "عضو في حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي" يدعى "عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن (الملقب حركياً بمعتصم) والهارب (...) على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018".

وأضاف البيان أنّ قوات الأمن تمكّنت أيضاً من "تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية"، وضبط ثلاثة من عناصرها بينهم شقيق الانتحاري، كما دهمت وكرين للحركة في القاهرة والفيوم (جنوب) ما أسفر عن مقتل 17 "إرهابيا".

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وأوضح البيان أن شقيق الانتحاري أرشد باستجوابه على مكان اختباء "إرهابي هارب في إحدى قضايا تصنيع المتفجرات".

وأثناء محاولة ضبط الأخير في حضور شقيق الانتحاري قام المطلوب "بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين (شقيق الانتحاري) من الهروب برفقته وتم التعامل معهما ما أسفر عن مصرعهما".

وأضاف البيان أنّه بملاحقة بقية عناصر الخلية المذكورة تبيّن أنهم مجموعتان: الأولى في محافظة الفيوم (جنوب) والأخرى بمدينة الشروق شرق القاهرة.

ولفتت الوزارة إلى أنّه "باستهدافهما فجر اليوم (الخميس) عقب تقنين الإجراءات"، أسفر دهم الوكرين عن مقتل 15 من "عناصر الخلية الإرهابية".