بيلوسي تشكو وضعاً "غير إنساني" على الحدود الأميركية - المكسيكية

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محمد عثمان - الرياض - غواتيمالا - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 9 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 9 أغسطس 2019 / 17:19

ندّدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بوضع آلاف المهاجرين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.



وقالت خلال زيارة لغواتيمالا: "لتكن الأمور واضحة، ما يجري على الحدود (الجنوبية للولايات المتحدة) معيب". واعتبرت أن المهاجرين يُعاملون "بطريقة غير إنسانية تخالف" القيم الأميركية. وقالت خلال زيارة لغواتيمالا: "لتكن الأمور واضحة، ما يجري على الحدود (الجنوبية للولايات المتحدة) معيب". واعتبرت أن المهاجرين يُعاملون "بطريقة غير إنسانية تخالف" القيم الأميركية. وتجري بيلوسي جولة، تقودها أيضاً إلى السلفادور وهندوراس، تستهدف التثبت ممّا إذا كانت غواتيمالا قادرة على استقبال مهاجرين، في إطار اتفاق أبرمته مع الولايات المتحدة في تموز (يوليو) الماضي، يجعل من غواتيمالا "بلداً ثالثاً آمناً"، على طالبي اللجوء أن يقوموا فيه بالخطوات الأولى لطلب اللجوء. وأثار توقيع الاتفاق احتجاجات في غواتيمالا، إذ رأى معارضون ومنظمات غير حكومية أن هذا البلد لن يكون قادراً على استقبال اللاجئين الساعين لبلوغ الولايات المتحدة، في شكل لائق كما ينصّ عليه.



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